68 neue Corona-Fälle im Bundesland

Rheinland-Pfalz.In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 68 auf 8802 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit (Stand 10.18 Uhr). Zum Vergleich: Am Dienstag war die Zahl um 59 gestiegen.

Aktuell seien 1016 Menschen im Bundesland infiziert, hieß es. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 243. Insgesamt 7543 Personen sind demnach wieder genesen.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Mittwoch mit 30 Fällen auf 100 000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgten Ludwigshafen (23) und Kaiserslautern (22).