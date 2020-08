72-jähriger Fußgänger wird bei Unfall mit Radfahrer schwer verletzt

Heidelberg.Schwere Verletzungen hat ein 72-jähriger Fußgänger nach einem Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer erlitten. Wie die Polizei am Montag meldete, war der 25-jährige Radler am Samstag gegen 23 Uhr in der Schurmannstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung der Thibautstraße übersah er den 72-Jährigen und seine Ehefrau. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.