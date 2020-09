73-Jähriger vor der Haustür ausgeraubt

Ludwigshafen.Ein 73 Jahre alter Mann ist am Freitagmittag in Ludwigshafen von einem Unbekannten vor der Haustür ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben entwischte der Dieb samt Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Anwesen in der Bürgermeister-Horlacher-Straße. Zuvor hatte er den Geschädigten in ein Gespräch verwickelt und riss ihm dabei gewaltsam das Portemonnaie aus den Händen.

Der Täter soll laut Polizei eine hagere Figur haben und südländisch aussehen. Bekleidet war er mit einem T-Shirt und dunklen Hosen. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 bei der Polizei.