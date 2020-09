74 neue Corona-Fälle

Rheinland-Pfalz.Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 74 auf 9896 gestiegen. Aktuell sind 896 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.10 Uhr). Am Montag waren es 862. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247.

Die meisten Neuinfektionen gibt es inzwischen in der Stadt Worms im südlichen Rheinhessen. Dort zählte das Gesundheitsamt 34 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz (27 Fälle) sowie der südpfälzische Landkreis Germersheim (25 Fälle).