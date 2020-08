78-jähriger Fahrradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Angelbachtal.Ein 78-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall im Bereich des Birkenauerhofs in Angelbachtal schwer verletzt und ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Gruppe von vier Rentnern am Mittwoch gegen 11.40 Uhr mit Fahrrädern von Hammerau zum Birkenauerhof. In einer Rechtskurve geriet der 78-Jährige mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad des vor ihm Fahrenden. Dadurch kam er ins Schlingern und stürzte. Nach der Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Mann mit Verdacht auf einen Bruch im Hüft-/Rückenbereich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.