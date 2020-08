78 neue nachgewiesene Corona-Infektionen in Hessen

Wiesbaden.In Hessen gibt es 78 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit liege die Zahl der seit Pandemiebeginn registrierten Fälle bei 12 815, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Wiesbaden mit (Stand 14.00 Uhr). Erneut gab es keine neuen Todesfälle - die Zahl lag weiterhin bei 525. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - also die Infektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage - war mit 21 am höchsten in der Stadt Offenbach. Danach folgten der Rheingau-Taunus-Kreis mit 19 sowie der Kreis Offenbach mit 18.