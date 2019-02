80 bunte Kinderwünsche

Zu seinem 80. Geburtstag hat sich MLP-Mitgründer Manfred Lautenschläger (m) keine Geschenke gewünscht, sondern um Spenden für die Stiftung COURAGE für chronisch kranke Kinder gebeten. Nun hat er den aufgerundeten Betrag in der Kinderklinik übergeben: (v.l.) Andreas Kulizik, Claudia Paul, Georg Hoffmann, Aurelia, Spender Manfred Lautenschläger, Alexandra, Angelika Lautenschläger, Ivonne Becker. © Foto: Philipp Rothe

Heidelberg.„Es war eine grandiose Feier“, erinnert sich Manfred Lautenschläger, „die letzten sind nach zwei Uhr gegangen“. Im Dezember hat der MLP-Gründer mit 230 Gästen im Königssaal des Schlosses seinen 80. Geburtstag gefeiert. Nun hat das Fest noch einen tollen Nachklang: Weil er statt um Geschenke um eine Spende bat, hat der Mäzen der Stiftung „Courage für chronisch kranke Kinder“ einen Scheck über 47466 Euro überreicht. „Ich bin selbst sehr beeindruckt, was zusammengekommen ist“, freut sich der Jubilar. Am selben Tag haben BBBank und BBBank-Stiftung der Stiftung eine weitere Spende in Höhe von 7500 Euro übergeben. Patrick Kobuhs (Filialdirektion Heidelberg), Oliver Lüsch (Vorstand), Frank Nowottny (Regionaldirektion Heidelberg/Mannheim) sowie Marco Angerbauer (BBBank Stiftung) überreichten diesen Scheck.

Die Stiftung „Courage“ ist im vergangenen Jahr an der Kinderklinik gegründet worden. Sie soll künftig Angebote wie Musiktherapie und Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern langfristig sichern, aber auch in Einzelfällen individuell die kleinen Patienten und ihre Familien unterstützen, erklären Yvonne Becker und Claudia Paul („Courage“). Georg F. Hoffmann, Klinikdirektor und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, beschreibt, dass immer mehr Kinder mit chronischen Erkrankungen nun dank der medizinischen Fortschritte ins Erwachsenenalter kommen und spezifische Unterstützung benötigen - etwa beim Einstieg in eine Berufsausbildung. Bislang seien die zusätzlichen, nicht von den Krankenkassen übernommenen Angebote jeweils punktuell finanziert worden: „Die Musiktherapie etwa sicherte fünf Jahre lang eine Großspende. Das war jetzt ausgelaufen, aber dank Courage können wir nun das Angebot weiter am Leben halten“, freut sich Hoffmann.

Die Familie Lautenschläger ist der Kinderklinik sowie der „Courage“-Stiftung eng verbunden: Das bunte Klinikgebäude schräg gegenüber des Zoos trägt den Namen Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik, ihre Tochter Catharina Seegelken engagiert sich im Kuratorium der „ Courage“-Stiftung und die Lautenschläger-Stiftung selbst hat schon mehrfach die Kindermedizin finanziell unterstützt.

Auch Alexandra (13) und Aurelia (8), die beide an einer seltenen Erkrankung leiden, werden sicher von dem „Geburtstags Geld“ profitieren. Vielleicht reisen sie sogar mit in den Schwarzwald: „Allein die zweiwöchige Ferienkur für 25 Kinder kostet 70000 Euro“, nennt Hoffmann ein Beispiel, wie die Spendengelder verwendet werden. In der Nähe von Bad Herrenalb können die Kinder ein bisschen Abstand vom Krankenhausaufenthalt bekommen und zu Kräften gelangen - unter professioneller Begleitung. Die beiden Mädchen werden gerade in der Kinderklinik im Neuenheimer Feld behandelt und überreichten dem bekannten Geburtstagskind stellvertretend für alle junge Patienten eine Kette, an der auf runden Papierstücken („Sams“) 80 Wünsche aufgeschrieben sind. „Sams“-Erfinder Paul Maar hat sein Einverständnis gegeben, dass seine Figur für das kunterbunte Geburtstagsgeschenk verwendet wird. „Gesundheit“ ist Wunsch Nummer eins der Kinder, aber auch „gutes Essen“ und „viel Zeit mit Ihrer Frau“ stehen darauf. Angelika Lautenschläger, Namenspatin des Zentrums für Kinder und Jugendmedizin, gefällt besonders Wunsch Nummer sieben: „Viel Zeit mit den Enkelkindern“ steht darauf geschrieben. Neun Enkel hat das Ehepaar von den fünf Kindern inzwischen, „es können noch mehr werden“, sagt die neunfache Großmutter lächelnd.