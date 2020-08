83-Jährige rammt Pkw und flüchtet mit defektem Auto

Neckargemünd.Mehrere tausend Euro Schaden hat eine 83-Jährige bei einer Unfallflucht in Neckargemünd hinterlassen.

Nach Mitteilung der Polizei wechselte die Frau in der Bammentaler Straße kurz vor dem Hollmuthtunnel unachtsam mit ihrem Pkw auf die rechte Fahrspur. Dort rammte sie das Auto eines 78-Jährigen. Dieser wich nach dem Zusammenstoß nach rechts aus, wodurch er gegen den Bordstein fuhr und hierbei Reifen samt Felgen seines Fahrzeugs beschädigte. Die Dame entschuldigte sich und gab an, dass sie den Pkw auf der rechten Spur übersehen habe.

Beide Fahrer einigten sich darauf, die Polizei zur Unfallaufnahme zu verständigen, teilt ein Sprecher der Polizei weiter mit. Anschließend wollte die Dame ihr Fahrzeug an die Seite fahren und gleichzeitig testen, ob ihr Auto noch fahrbereit war.Dazu startete sie den Motor und fuhr, zur Überraschung des 78-Jährigen, trotz herunterhängender Frontstoßstange auf und davon. Der Mann merkte sich das Kennzeichen, sodass die Dame wenig später ermittelt und zuhause angetroffen werden konnte. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.