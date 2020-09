83-Jährige wird Opfer von sogenanntem Enkeltrick - Schaden in fünfstelliger Höhe

Leimen.Im Leimener Ortsteil Gauangelloch ist am Dienstag eine 83-Jährige Dame zum Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab sich eine unbekannte Anruferin als die Nichte der Seniorin aus und gab vor, dringend Bargeld für einen Immobilienkauf zu benötigen. Die angebliche Nichte befände sich bei einem Notar und würde dort auf das Geld warten, das ein von ihr beauftragter Bote direkt bei der 83-Jährigen abholen würde. Die ältere Dame hob daraufhin eine fünfstellige Bargeldsumme von ihrem Konto bei ihrer Hausbank ab und übergab das Geld dem angekündigten Boten. Als die Frau zu einem späteren Zeitpunkt ihrem Sohn von ihrem Handeln berichtete, wandte dieser sich unverzüglich an die Polizei.

Der unbekannte Mann, der das Bargeld entgegengenommen hatte, wird folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkelblonde glatte Haare mit grauem Ansatz, dunkelblonder Vollbart, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit dunkler Hose und beigefarbenem Jackett.

Über die unbekannte Anruferin ist nur bekannt, dass sie eine junge Stimme hatte und Deutsch ohne Akzent oder Dialekt sprach. Die Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.