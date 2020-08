Abtsteinach.Nach einem Unfall in Abtsteinach ist am Mittwochnachmittag ein 83-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, prallte er mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag.