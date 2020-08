Speyer.Ein 84-jähriger Mofa-Fahrer ist am Samstagabend gegen 21 Uhr von der Polizei im Birkenweg in Speyer kontrolliert worden, weil er in auffälligen Schlangenlinien gefahren ist. Wie die Beamten mitteilten, ergab ein Atemalkoholtest bei edm Rentner einen Wert von 1,18 Promille. Dem Mann ist eine Blutprobe entnommen worden. Außerdem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen ihn ein.