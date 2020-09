86-jähriger Mann vermisst - Suche mit Hubschrauber und Booten

Ketsch.Seit Sonntagabend wird ein in Ketsch wohnender Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist der 86-Jährige seit 21 Uhr am Sonntagabend verschwunden, Angehörige hatten gegen 0.30 Uhr die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber, ein Suchhund sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei zum Einsatz kamen, verlief bislang erfolglos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 86-Jährige in einer hiflosen Lage befindet. Der Gesuchte wird wie folgt bechrieben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Figur, Halbglatze. Begleitet ist der Mann mit einer langen Hose und Laufschuhen sowie vermutlich mit einer Brille und einem Hut. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.