Bürstadt.Ein 87-Jähriger hat sich bei einer Explosion in der Bürstädter Sophienstraße am Donnerstagmorgen lebensgefährlich verletzt. Ein Nachbar hatte gegen 8.45 Uhr einen lauten Schlag aus dem Einfamilienhaus wahrgenommen und unmittelbar darauf die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand laut Polizeiangaben rasch löschen und bei ihrem Einsatz einen bewusstlosen Mann mit Brandverletzungen aus dem Haus bergen. Bei ihm handelt es sich um den 87-jährigen Bewohner des Hauses. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Personen waren laut Polizei nicht in dem Haus.

Bei der Verpuffung entstand zumindest am Dach des Hauses ein erheblicher Schaden. Inwieweit die Statik des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Das Haus ist aktuell aufgrund der Beschädigungen nicht bewohnbar. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Verpuffung durch eine aufgedrehte Gasflasche verursacht wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.