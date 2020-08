A6 in Richtung Mannheim nach Unfall gesperrt - vier Kilometer langer Rückstau

Sinsheim.Wegen eines Unfalls zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim ist die A6 etwa eine Stunde lang in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Vollsperrung aufgehoben und eine Spur in Richtung Mannheim wieder freigegeben worden. Diese Teilsperrung hält voraussichtlich bis 14 Uhr an. Aktuell kommt es zu einem vier Kilometer langen Rückstau (Stand: 13.30 Uhr).

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Auffahrunfall zweier Lkw. Ein Lkw-Fahrer übersah den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Lkw. Durch den Aufprall ist der Unfallverursacher leicht verletzt worden. Er ist mit nach einer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zuvor zur Unfallstelle.

Der Lkw des Unfallverursachers wird derzeit geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ersten Einschätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro.