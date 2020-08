A65 voll gesperrt – Rettungshubschrauber nach schwerem Unfall im Einsatz

Neustadt.Wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochabend ist die A65 bei Neustadt voll gesperrt worden. Laut einer ersten Mitteilung der Polizei wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, weswegen beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord nicht passierbar seien. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.