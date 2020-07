Ab sofort 14 Stationen für VRNnextbike

Neustadt.Das öffentliche Fahrradvermietsystem VRNnextbike startet jetzt auch in Neustadt an der Weinstraße. Das gab der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Freitag bekannt. In den vergangenen Tagen seien 14 „Rent-by-App“-Stationen mit insgesamt 70 Mietfahrrädern in Neustadt eingerichtet worden. Diese Stationen befinden sich am Hauptbahnhof Ausgang Schillerstraße, Hauptbahnhof Nordseite, Hetzelanlage/Hetzelstraße, Eichendorffschule, Krankenhaus, Karl-Helfferich-Straße/Konrad-Adenauer-Straße, Amtsgericht/BBS, Strohmarkt, Stadionbad, Festwiese, Rathaus (Juliusplatz), Bahnhaltepunkt Mußbach, Bahnhaltepunkt Süd sowie am Bahnhaltepunkt Böbig (Westseite).