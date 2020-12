Abendakademie veranstaltet Livestream mit Wolfgang Kubicki

Mannheim.Die Mannheimer Abendakademie hat den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki (Bild) zum YouTube-Livestream eingeladen. Er diskutiert am Donnerstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr mit Svenja Flaßpöhler, leitende Redakteurin beim Deutschlandfunk Kultur, über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland in Politik, Medien, Kultur und öffentlichem Raum. Moderator ist Schriftsteller Gunnar Kaiser. Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-/Reinhold-Maier-Stiftung für die Freiheit. Frei abrufbar ist der Livestream auf YouTube (W105088). Weitere Informationen gibt es unter Tel: 0621/1 07 61 50 und online auf abendakademie-mannheim.de