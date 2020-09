Abfallbrand in Saarburger Straße in kürzester Zeit gelöscht

Ludwigshafen.Die Feuerwehr Ludwigshafen ist am Mittwoch gegen 16.48 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage in die Saarburger Straße im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, war beim Eintreffen der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einer kleinen Halle sichtbar. Durch die Früherkennung konnte der Brand von Abfallsäcken schließlich in kürzester Zeit gelöscht werden. Im Einsatz waren insgesamt 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.