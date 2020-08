Heidelberg.Weil am Mittwochmorgen Essen in einer Dachgeschosswohnung in der Hermann-Treiber-Straße in Heidelberg-Wieblingen abgebrannt ist, ist die Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt. Wie die Polizei nach Anfrage mitteilte, kam es in der Wohnung lediglich zu einer Dampfentwicklung. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Mannheimer Straße war zwischenzeitlich gesperrt.