Abschlusspräsentation des Jugendprojektes “Living Diversity”

Mannheim.„Living Diversity“, zu deutsch "Vielfalt leben", heißt das Motto eines internationalen Jugendprojektes für Chancengleichheit. Für heute um 19 Uhr laden die Jugendlichen der Bildungsinitiative Starkmacher zu einer Abschlusspräsentation im Sport- und Jugendpark „Alter“ am Alten Meßplatz ein. Workshops in den Bereichen Performance und Theater, Musik, Medienarbeit und Ausflüge: Jugendliche mit und ohne Behinderung aus ganz Deutschland sowie Mädchen und Jungs mit und ohne Migrationshintergrund aus Frankreich und Deutschland kommen noch bis zum 30. August in Mannheim zusammen. „Die 15 junge Leute sollen unter pädagogischer Anleitung in dieser Woche ermutigt werden, die Erfahrung von Mobilität und Internationalität zu machen“, erläutern die Organisatoren.