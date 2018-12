Acht Personen wegen Cannabis, Kokain und Heroin festgenommen

Mannheim.Bei Kontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden insgesamt acht Personen in der Mannheimer Innenstadt vorläufig festgenommen, da sie im Besitz von Cannabis, Kokain und Heroin waren. Wie die Polizei meldete, flüchtete ein 23-Jähriger gegen 22 Uhr zunächst vor einer Kontrolle in der Neckarpromenade, konnte aber eingeholt werden und griff die Beamten an. Unter dem Einsatz von Pfefferspray und einem Schlagstock konnte der Tatverdächtige überwältigt und festgenommen werden. Ein Beamter zog sich dabei durch Tritte leichte Verletzungen zu. Alle Personen wurden nach der Feststellung ihrer Personalien und Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auch in Heidelberg ist am Freitagabend gegen 18 Uhr im Stadtteil Pfaffengrund ein 34-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei meldete, soll der Mann über 100 Gramm Marihuana-Pollen sowie eine geringe Menge Kokain und vier Cannabispflanzen besessen haben. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.