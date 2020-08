Adax Dörsam und Timo Gross erkunden in Ladenburg Leadbellys Blues-Erbe

Ladenburg.Sie nehmen es mit ein paar der Allergrößten der Rockgeschichte auf: Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Rory Gallagher oder Nirvana. Und es funktioniert, vor allem gitarristisch können der Mannheimer Adax Dörsam und der Pfälzer Timo Gross bei der Live-Präsentation ihres neuen Duo-Projekts zu Ehren des legendären Folk-Blues-Pioniers Leadbelly im Ladenburger Heimatrock bei dessen Klassikern neue spannende Akzente setzen. Obwohl in dieser Disziplin schon viele Superstars hochkreative Duftmarken gesetzt haben.

Es zeigt sich schon beim ersten Stück des Konzerts des Duos Leadbelly Calls, das wegen anhaltenden Regens ins Innere der Gaststätte mit Livemusik-Tradition verlegt wurde und trotzdem sehr gut besucht war: In „Cottonfields“ scheint immer wieder das treibende Gitarrenriff auf, das man aus „Gallows Pole“ vom Album „Led Zeppelin III“ kennt. Dessen Vorlage, Leadbellys „Gallis Pole“, eröffnet den zweiten Teil der Show wieder in der Tradition der stark an orientalischer Musik orientierten Led Zeppelin: Saitenmultiinstrumentalist Dörsam setzt dabei effektvoll seine Saz ein.

Von Slide- bis Sitar-Guitar

Bei Ram Jams „Black Betty“, auch ein durch eine Leadbelly-Aufnahme erhaltenes Traditional, bewegt sich das Duo im Tempo zwischen dem 70er-Jahre-Rockhit und dem Peitschenrhythmus des Originals – und Dörsam veredelt den Sound durch eine Sitar-Guitar (ohne die hohen zusätzlichen Sitarsaiten der glänzend weißen Gitarre groß einzusetzen. Obwohl es erst der zweite Auftritt von Leadbelly Calls ist, funktionieren die beiden wunderbar – gerade weil sie sich von verschiedenen Ausgangspunkten dem gemeinsamen Nenner, der Musik der 1949 verstorbenen Folkblues-Ikone nähern: Gross überzeugt als Sänger und glänzt durch sparsam gesetzte, hochintensive Soli, während Dörsam eine interkontinentale Klangvielfalt von Slide bis Sitar herbeizaubert. Dass es beim zweiten Konzert nach der Feuertaufe vor einigen Wochen bei einem Gross-Heimspiel im pfälzischen Pleisweiler noch nicht alles swie auf den Schienen der "Rock Island Line" (noch so ein Leadbelly-Klassiker) läuft, macht den mitreißenden Auftritt noch reizvoller. Denn das fördert die musikalische Kommunikation zwischen den beiden Vollblutinstrumentalisten, die vor allem an den Gitarren oft sehr einfühlsam auf kleine Schlenker und spontane Einfälle des Partners reagieren _ und dabei nicht vergessen, das Publikum mitzunehmen, das auch mal als Rhythmusmaschine herhalten muss. Nach dem dritten Auftritt am Samstag in Finkenbach gibt es das nächste Konzert des Duos am 11. September im Weinheimer Cafe Central. Bei den Auftritten ist auch bereits die frisch gepresste CD "Leadbelly Calls. Talking To Huddie Leadbetter" mit 14 Stücken erhältlich, die am 13. November offiziell erscheint.