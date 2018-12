Adler freuen sich auf stimmungsvolles "Spiel der leuchtenden Herzen"

München/Mannheim.Wer geglaubt hatte, der 1:0-Sieg der Mannheimer Adler bei Red Bull München nach Penaltyschießen vor knapp zwei Wochen sei eine Eintagsfliege gewesen, ist seit Freitagabend widerlegt. Mit einer konzentrierten Leistung und Toren zum richtigen Zeitpunkt erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bei der Wiederauflage des packenden Duells zwischen dem Tabellenführer und dem amtierenden Meister beim 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) drei Punkte.

„Wir hätten am Anfang mehr Druck erzeugen können. Aber wir waren zum Teil zu langsam“, ärgerte sich Münchens Trainer Don Jackson. Die Roten Bullen wurden tatsächlich von den Mannheimern kalt erwischt, als Phil Hungerecker bereits nach vier Minuten für die 1:0-Führung der Gäste sorgte. Das passte den Bayern natürlich nicht in den Kram, so hatten sie sich ihre „weiße Weihnacht“, der EHC trat komplett im ungewohnten Weiß an, nicht vorgestellt. Das Duell der Torhüter zwischen Münchens Danny aus den Birken und Adler-Schlussmann Dennis Endras ging, wie schon beim 1:0-Sieg, an Endras, der im ersten Durchgang zwölf Schüsse entschärfte. In der 15. Minute half beim Versuch von Mark Voakes der Pfosten mit, den Ausgleich zu verhindern.

„Nachdem wir in Köln nicht so gut ins Spiel gekommen sind, wollten wir das in München jetzt anders machen. Das ist uns mit dem frühen Tor von Phil Hungerecker gelungen“, war Coach Gross mit der Vorstellung in den ersten 20 Minuten zufrieden. „Man hat es schon vor zehn Tagen hier in München gesehen, dass da zwei gute Mannschaften mit zwei guten Torhütern auf dem Eis stehen. Wir wollten vor allem defensiv gut stehen und das ist uns über weite Strecken gelungen. Aber es war auch klar, dass München mit seiner offensiven Power zu Chancen kommen wird. Wenn also in der Abwehr mal ein Fehler passiert ist, war Dennis da“, lobte Gross den 33-Jährigen, der auch in der Folge immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens stand.

Sein Gegenüber musste bereits kurz nach der ersten Pause zum zweiten Mal hinter sich greifen. Nach toller Vorarbeit von Sinan Akdag, der blitzschnell von Abwehr auf Angriff schaltete, markierte Ben Smith das 2:0 (25.). Wenig später räumte aus den Birken völlig überraschend seinen Posten und marschierte in die Kabine. Ob aus Frust oder wegen einer Verletzung, darüber gab es von Münchner Seite keine Informationen. Jackson kommentierte lapidar: „Ich bin zufrieden damit, wie wir ab dem 0:2 aufgetreten sind.“

Was der Trainer damit meinte, war zum einen der Anschlusstreffer der Roten Bullen, als Ersatz-Torhüter Kevin Reich kurz nach seiner Einwechslung den Alleingang von Thomas Larkin entschärfte. „Manchmal ist es für den Backup gar nicht schlecht, wenn er ins kalte Wasser geschmissen wird. Da bleibt keine Zeit viel nachzudenken. Reich hat seine Chance genutzt. Leider haben wir das 3:1 kurz nach der Strafe nicht gemacht, das wäre eine Vorentscheidung gewesen“, kommentierte Gross diese Phase. Denn wenig später weckte Yasin Ehliz, nach etlichen vergeblichen Versuchen seiner Kollegen, mit dem 1:2-Anschlusstreffer neue Hoffnung bei den Münchnern (34.). Es war ein Top-Spiel. Wir hatten wieder so viele hochkarätige Chancen, aber es ist leider nur eine reingegangen“, ärgerte sich Ehliz über die Niederlage. Denn die Adler verstanden es, trotz weiterer guter Möglichkeiten der Bayern, in der Defensive alles abzuräumen und ihrerseits immer wieder Gefahr vor Reich heraufzubeschwören.

„Auch nach der 2:1-Führung wollten wir nicht zu passiv sein, sondern haben weiterhin Druck gemacht. Immerhin ist es uns gelungen ein Sechs gegen Vier zunichte zu machen. Das ist gegen eine solche Mannschaft kein Kinderspiel, denn das Powerplay der Münchner hat eine wahnsinnige Qualität“, schilderte Adler-Trainer Gross die heiße Schlussphase. Kapitän Marcus Kink hatte drei Minuten vor Schluss eine Strafe kassiert, Jackson setzte alles auf eine Karte und nahm Reich zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. München drückte, schoss und verzweifelte an der Mannheimer Defensive und Endras. Kurz vor Schluss landete die Scheibe bei Andrew Desjardins, der abgebrüht zielte und für den 3:1-Endstand sorgte.

Direkt nach dem Spiel ging es im Mannschaftsbus zurück nach Mannheim, am Samstag absolvierten die Adler eine kurze Einheit, um bereit zu sein, für ein ganz besondere Partie. Am Sonntag erwarten die Mannheimer die Nürnberg Ice Tigers ab 19 Uhr zum „Spiel der leuchtenden Herzen“ in der ausverkauften SAP Arena. Zwei Mal hat Pavel Gross als Co-Trainer und Coach der Wolfsburger diese einzigartige Atmosphäre erlebt, nun steht der 50-Jährige bei dieser Begegnung erstmals hinter der Adler-Bande: „Dieses Spiel ist eine schöne Sache so kurz vor Weihnachten. Viele Freunde und Familienmitglieder der Spieler werden in der Halle sein und natürlich ist diese Partie auch für die Fans immer etwas ganz Besonderes.“ Einer wird, wie bereits gegen München, verletzt fehlen – Stürmer David Wolf. „David ist nur leicht angeschlagen, aber gegen Nürnberg wird er wohl noch nicht dabei sein“, bestätigte Gross.