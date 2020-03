Adler haben sich Ticket für Champions Hockey League gesichert

Mannheim.Die Adler Mannheim haben ein weiteres Etappenziel erreicht. Dank des 4:1 (1:0, 1:0, 2:0)-Erfolges bei den Iserlohn Roosters am Freitagabend ist der Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross die erneute Teilnahme an der Champions Hockey League für die nächste Saison sicher. Zwar gewann auch der härteste Verfolger Straubing bei Spitzenreiter München, aber der dritte Platz ist den Mannheimern am letzten Spieltag der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Da erwarten sie die Schwenninger Wild Wings ab 14 Uhr in der SAP Arena und wollen Rang zwei verteidigen.

Die Iserlohner machten es den Adlern im letzten Heimspiel der Saison nicht leicht. Ähnlich wie zuletzt Düsseldorf vor zwei Wochen, rührten die Sauerländer vor dem eigenen Tor Beton an und lauerten auf Konter. Während die DEG mit dieser Taktik noch erfolgreich war und den Mannheimer eine schmerzhafte 2:6-Heimniederlage zufügte, hatten die Mannheimer aus den Erfahrungen gelernt. Das Umschaltspiel klappte deutlich besser, auch wenn es der Mannschaft von Trainer Jason O‘Leary vor allem in den ersten 20 Minuten ein paar Mal gelang, die Abwehr auszuhebeln. Doch entweder war am Ende doch noch der Schläger eines Adler-Spielers dazwischen oder Torhüter Dennis Endras war zur Stelle. „Dennis hat wieder einmal gut gehalten. Wir wussten, dass Iserlohn im letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles geben würde. Und wir wollten im ersten Drittel zu viel. Man darf nicht vergessen, dass die Roosters ein paar Mal mit Zwei gegen Eins, einmal sogar mit Drei gegen Eins abgehauen sind“, sprach Gross diese Szenen an. Allerdings lag seine Mannschaft da bereits mit 1:0 in Führung. David Wolf hatte in Überzahl in der dritten Minute am schnellsten reagiert, nachdem Borna Rendulic abgezogen hatte. Gegen diesen Nachschuss war der beste Iserlohner – Schlussmann Andreas Jenike – machtlos.

Geduld – diese Vokabel hatten die Trainer und Spieler der Mannheimer in den vergangenen Tagen immer wieder verwendet – und sich selbst mehr Ruhe trotz eines 0:0 nach 20 oder 40 Minuten verordnet. Diese Ruhe brachten die Adler zunehmend in ihr Spiel, nur die schlechte Chancenverwertung mussten sich die Blau-Weiß-Roten vorwerfen lassen. „Auch nach zwei Dritteln war die Begegnung zwar nicht ausgeglichen, aber vom Ergebnis her dennoch knapp. Wir mussten richtig arbeiten für den Erfolg“, umschrieb es der Coach. Tim Stützle traf nur die Latte (11.), Andrew Desjardins nagelte die Scheibe an den Pfosten (19.), schon eher hätte 2:0 oder sogar 3:0 heißen können. Den nächsten Treffer holte Nico Krämmer kurz nach der ersten Pause nach. Miksa Järvinen hatte geschossen, am Pfosten lauerte Krämmer und vollstreckte (24.). „Man darf nicht unterschätzen, wie schwer es uns Iserlohn heute gemacht hat. Es war ihr letztes Heimspiel der Saison, sie haben alles reingeworfen. Es war natürlich hilfreich, dass wir gleich das erste Powerplay zu einer frühen Führung nutzen konnten“, rückte der 27-jährige Stürmer andere in den Mittelpunkt: „Im Anschluss haben wir ein paar Chancen zu viel zugelassen, aber Dennis hat hervorragend gehalten.“ Obwohl Tommi Huhtala nur 35 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts das 3:0 besorgt hatte, gab Iserlohn nicht klein bei. Bei eigener Überzahl machte Chris Rumble mit dem 1:3 den möglichen Shut-out für Endras zunichte. O’Learys Schachzug, kurz vor Schluss Jenike zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis zu nehmen, schlug fehl – Brent Raedeke netzte zum 4:1-Endstand ein.

Jetzt sind Mannheimer bereit, ihr letztes Heimspiel der Hauptrunde anzugehen. Gegen die Wild Wings haben sich die Kurpfälzer in dieser Saison immer schwer getan. Im Schwarzwald verlor man 1:6 und 1:2, zu Hause mussten die Adler beim 3:0 ebenfalls kämpfen. Deshalb rechnet Gross erneut einen harten Kampf: „Am Sonntag erwarte ich einen sehr ähnlichen Gegner. Die Wild Wings werden alles aufs Eis bringen. Wir werden dagegenhalten und wollen Platz zwei verteidigen.“