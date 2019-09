Adler mit Desjardins gegen München

Mannheim.Andrew Desjardins steht den Adlern Mannheim wieder zur Verfügung. Nachdem der Kanadier die ersten beiden Saisonspiele in der Deutschen Eishockey Liga angeschlagen verpasst hatte, kehrte er in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück. "Die Verletzung war keine große Sache, aber ich konnte einige Bewegungen nicht schmerzfrei ausführen", sagte Desjardins am Mittwoch. Im Traininig spielte er in seiner angestammten Reihe mit David Wolf und Matthias Plachta. Der 33-jährige Kanadier ist guter Dinge, in den Partien am Wochenende gegen Vizemeister EHC Red Bull München (Freitag, 19.30 Uhr) und bei den Pinguins Bremerhaven (Sonntag, 14 Uhr) auf dem Eis stehen zu können. Fehlen wird den Adlern am Wochenende neben Thomas Larkin und Markus Eisenschmid auch Phil Hungerecker. Der Stürmer zog sich beim Sieg in Nürnberg am vergangenen Freitag eine Oberkörperverletzung zu.