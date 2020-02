Adler-Verteidiger Larkin für neun Spiele gesperrt

Mannheim.Die verhängnisvolle Frustreaktion von Adler-Verteidiger Thomas Larkin zieht für den 29-Jährigen eine heftige Strafe nach sich. Wie der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wird Larkin für neun Spiele gesperrt und muss zusätzlich eine Geldstrafe zahlen. Im Spiel in Bremerhaven am vergangenen Sonntag hatte der Mannheimer Abwehrspieler nach einer Spielunterbrechung Schiedsrichter Marian Rohatsch mit dem Puck am Kopf getroffen, Larkin hatte sich wohl über eine Abseitsentscheidung geärgert. „Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass der Spieler Larkin in der 40. Spielminute den Puck auf den Schiedsrichter Rohatsch geschossen hat. Dies stellt ein Vergehen dar, dass gemäß Regel 116 V. Ziff. 2 mit einer Matchstrafe zu ahnden ist.

Anhand der Videoaufzeichnungen, der eigenen Stellungnahme des Spielers Larkin und der Schiedsrichter steht fest, dass der Spieler Larkin die Scheibe abgeschossen und diese den Schiedsrichter Rohatsch im Gesicht getroffen und ihn dabei so verletzt hat, dass er das Spiel nicht mehr weiterleiten konnte“, heißt es in der Begründung der DEL. Strafmildernd sei berücksichtigt worden, dass Larkin sich entschuldigt habe. Wie Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL, gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ erklärte, ist Rohatsch weiterhin krankgeschrieben und arbeitsunfähig. Über das Ermittlungsverfahren gegen Larkins Teamkollegen Matthias Plachta wegen grob unsportlichen Verhaltens ebenfalls während des Bremerhaven-Spiels liegt noch keine Entscheidung vor.