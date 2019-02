Adler-Verteidiger Larkin zurück im Mannschaftstraining

Mannheim.Zwei Wochen vor dem Start des Play-off-Viertelfinals in der Deutschen Eishockey Liga dürfen die Adler Mannheim auf eine baldige Rückkehr von Thomas Larkin hoffen. Der Verteidiger, der sich vor zwei Monaten eine Handverletzung zugezogen und seitdem gefehlt hatte, ist in dieser Woche ins Mannschaftstraining des DEL-Tabellenführers zurückgekehrt. Ein Einsatz des 28-Jährigen am Freitag (19.30 Uhr) bei den Augsburger Panthern und am Sonntag (14 Uhr) gegen die Kölner Haie kommt zwar noch zu früh, Larkin geht aber davon aus, rechtzeitig zum Start der K.o.-Runde wieder fit zu sein. "Ich kann es kaum erwarten, den Jungs wieder auf dem Eis zu helfen", sagte Larkin am Mittwoch. Trainer Pavel Gross betonte, dass die Ärzte noch kein grünes Licht für einen Einsatz des italienischen Nationalspielers gegeben haben. Daher trainierte Larkin am Mittwoch auch im weißen Trikot, das seinen Teamkollegen signalisieren sollte, in Sachen Körpereinsatz vorsichtig zu sein.