Aktie von Hopp-Firma nicht zu bremsen

Tübingen/New York.Mit einem bemerkenswerten Preissprung hat die Tübinger Pharma-Firma Curevac am Freitag ihren Start an der US-Techbörse Nasdaq hingelegt - und der Aufstieg lässt nicht nach: Am Montag stieg die Aktie im europäischen Handel um 54 Prozent auf 72 Euro. Bis zum Mittag baute sie ihre Gewinne sogar auf 60 Prozent bei 75 Euro aus. Erstzeichner konnten damit ihr Investment mehr als verfünffachen - der Aktie war nämlich zunächst ein Ausgabepreis von 16 US-Dollar zugeteilt worden. Seit der Erstnotiz bei 44 US-Dollar hat sich der Preis fast verdoppelt. Die Emission war zudem zwölffach überzeichnet.

Curevac forscht zur Zeit mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen das Coronavirus und befindet sich mitten in den klinischen Studien. Aktuell testen die Tübinger Forscher das Mittel hauptsächlich in Europa. In der nächsten Versuchsrunde sollen 20 000 bis 30 000 Personen getestet werden - hier will die Firma auch nach Südamerika, Afrika und Asien gehen.

Größter Investor ist noch immer der Walldorfer SAP-Mitgründer Dietmar Hopp über seine Beteiligungsgesellschaft dievini. Mit dem US-Börsenstart werden seine Anteile allerdings etwas sinken - nichtsdestotrotz wird er weiterhin mit rund 50 Prozent die Kontrolle behalten - vor allem auch, weil er weitere 100 Millionen Euro investiert.

Curevac erlöste bei der Aktienplatzierung mehr als 200 Millionen Dollar. Ein zentrales Ziel des Börsengangs ist, Geld für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs einzusammeln. Aus dem Erlös werden dafür rund 150 Millionen Dollar (knapp 130 Mio Euro) veranschlagt. Mit weiteren 50 Millionen Dollar soll die kurzfristige Produktionskapazität für das Mittel ausgebaut werden. (mit dpa)