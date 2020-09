Alarm vereitelt Raubüberfall auf Tankstelle

Lampertheim.Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Römerstraße ist am Montagabend durch einen ausgelösten Alarm vereitelt worden. Um kurz nach 23 Uhr betrat ein 1,71 bis 1,80 Meter großer Mann den Verkaufsraum. Er bedrohte den 46 Jahre alten Kassierer mit einem Messer und verlangte Bargeld von ihm. Nachdem jedoch der Alarm ertönte, flüchtete der Täter ohne Beute gemacht zu haben in Richtung Neuschloßstraße.



Der schlanke Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke in Flecktarn-Optik und einer schwarzen Camouflage-Hose bekleidet. Er trug ein graues Basecap und hatte während des Überfalls ein schwarzes Tuch vorm Gesicht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist für Hinweise unter der zentralen Telefonnummer 06252 / 7060 zu erreichen.