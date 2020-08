Alemannenweg wird Baustelle

Ladenburg.Den Anwohnern des Alemannenwegs in Ladenburg steht die Sanierung ihrer Wohnstraße ins Haus: Am Montag, 24. August, rücken die Bauarbeiter der Firma Hauck (Waibstadt) an. Als Auslöser für diese Maßnahme nannte die Stadtverwaltung in der jüngsten Ratssitzung zum einen das Ergebnis der Untersuchung des Schmutzwasserkanals im Untergrund: Es seien zwei Abschnitte auszuwechseln. Außerdem muss die neue Gashochdruckleitung des Energieunternehmens MVV zur Versorgung des in Bau befindlichen Nahwärmekraftwerks der Pfalzwerke im benachbarten Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann verlegt werden. Bei dieser Gelegenheit wird die Fahrbahn erneuert. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 300 000 Euro.