Alkohol-Streit unter Frauen

Herxheim.Kein schönes Ende nahm ein Umtrunk von vier Freundinnen im Alter 20 und 33 Jahren am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei soll die 33-jährige Tatverdächtige in einem Streit eine Freundin zu Boden gestoßen und an den Haaren gezogen haben. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab 1,63 Promille erzielt. Die leicht verletzte Frau hatte 1,96 Promille gepustet. Ein Rettungswagen war zwar im Einsatz, wurde aber nicht benötigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.