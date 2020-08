Alkoholisierte Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen.In der Nacht auf Donnerstag konnten in Ludwigshafen zwei Fahrraddiebe vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, wurden den Beamten gegen 2 Uhr zwei Verdächtige Personen gemeldet, die sich in der Jaegerstraße an Fahrrädern zu schaffen machen würden. Die beiden Männer entfernten sich von dort mit entwendeten Rädern, einer von ihnen konnte im Rahmen einer Fahndung am Friedensplatz gestellt werden. Bei seiner Flucht streifte er einen Streifenwagen und stürzte, verletzte sich dabei jedoch nicht. Auch der zweite Mann konnte in der Nähe des Tatorts kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Atemalkoholtest ergaben Werte von 2,23 und 1,05 Promille bei den beiden. Die entwendeten Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich um ein blau-weißes und ein gelb-schwarzes Mountainbike. Die Polizei sucht die Besitzer der Räder, die sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.