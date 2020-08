Alkoholisierte Männer streiten und landen in Gewahrsam

Ludwigshafen.Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern hat am Freitagabend in Ludwigshafen für die Beteiligten in der Gewahrsamszelle geendet. Nach Polizeiangaben waren die 33 und 46 Jahre alten Männer auch nach Eintreffen der Beamten nicht zu beruhigen. Gegenüber Unbeteiligten hätten sie sich ebenso aggressiv verhalten. Ein Alkoholtest ergab 2,15 beziehungsweise 3,44 Promille. Da ein Besänftigen nicht möglich gewesen sei sowie zur Verhinderung von Straftaten blieben sie vorübergehend in Gewahrsam.