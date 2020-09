Alkoholisierter 29-Jähriger raubt Frühstück - Festnahme

Ludwigshafen.Weil er einem 61-Jährigen am Samstagmorgen in Ludwigshafen sein Frühstück geraubt hat, ist ein alkoholisierter 29-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Wie die Beamten mitteilten, hatte der junge Mann dem 61-Jährigen die frisch gekauften Brötchen und Brezeln gegen 8.30 Uhr in der Drachenfelsstraße entrissen. Der Täter flüchtete in Richtung des Zedtzwitzparks und konnte dort nach kurzer Fahndung von den Polizisten samt Raubgut gestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Delikte verbrachte der 29-Jährige einige Stunden in Polizeigewahrsam.