Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Mannheim bietet Fahrrad-Codierungen zum Diebstahlschutz an

Mannheim.Zum Diebstahlschutz bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Mannheim (ADFC) Fahrrad-Codierungen an. Der nächste Codier-Termin ist am heutigen Mittwoch, teilte der ADFC mit. Von 16 bis 18 Uhr können die Räder bei Fahrrad Kästel (Ziethenstraße 29) vorbeigebracht werden, um sie mit einem Code versehen zu lassen. Vorgelegt werden müssen Personalausweis und Kaufbeleg des mitgebrachten Fahrrads mit Rahmennummer. Liegt kein Kaufbeleg vor, ist die Codierung mittels einer eidesstattlichen Erklärung möglich. Die Codierung eines Fahrrads kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro, die zusätzliche Codierung eines Akkus wird mit 5 Euro berechnet. Bis auf wenige Ausnahmen (Carbon-Rahmen) können Fahrräder aller Hersteller codiert werden, auch E-Bikes. Der alphanumerische Code wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und mit einem auffälligen Aufkleber versehen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse des Besitzers. Dies ermöglicht eine eindeutige Zuordnung im Falle eines Diebstahls des Fahrrads.