Günün Haberleri

Rhein-Neckar.Almanya ve Mannheim de koronavirüs krizi hakkında en önemli haberler.

+++ 21.03.2020

Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısı 21 600’i aştı. Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 3800 kişi, Mannheim’de ise 110'den fazla insan enfekte oldu. Sars-CoV-2 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi (son güncelleme 21.03) 23’si Baden-Württemberg eyaletinde yaşamını yitirdi (son güncelleme 21.03).

Mannheim büyük belediye başkanı Peter Kurz cumartesi akşamı basın bültenine verdiği raporda, korona pandemisi dolayısıyla yaşanan genel kararnameyi genellikle pozitif bir sonuç olarak değerlendirdi.

Koronavirüs tedbiri için, tüm Almanya ve Mannheimde süpermarketlerde market işçilerini virüsden korumak için yerlerde mesafe işaretleri bulunmaktadır. Virüs tedbiri için mesafe tutmak ve bu işaretlerin izlenmesi gereklidir.

Devlet ticaret ve hukuk bakanlığından çıkarılan son kanuna göre, kira borcu olan kiracıların evlerinden çıkarılması, 01.04.2020 den 31.09.2020 tarihleri arasinda yasak edildi.

Münih Klinik Schwabing baş doktoru Clemens Wentnerin verdiği son bilgiye göre, "Italyada göründüğü gibi yoğun bakım ünitesinde genellikle çok genç insan bulunmaktadir, bu Almanyadada gerçekleşebilir" dedi.

+++ 20.3.2020

Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısı 19 000’i aştı. Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 3600 kişi, Mannheim’de ise 100'den fazla insan enfekte oldu. Sars-CoV-2 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi (son güncelleme 20.03) 17’si Baden-Württemberg eyaletinde yaşamını yitirdi (son güncelleme 20.03).

Baden-Württemberg eyaleti hayatı koronavirüsü yüzünden kısıtlamaya devam ediyor. Bakan Winfried Kretschmann aile ve çiftler hariç, açık alanlardaki toplantıların 3 kişiye sınırlandırıldığını acıkladı. Buna Mannheim'de Wasserturmun etrafındaki park, Rheinterrassen ve Neckarwiese dahil.

Restoranlarda yemek yemeye izin verilmiyor fakat istenilen yemek alınıp evlere götürebiliyor. Baden-Württembergin içişleri bakanı Thomas Strobl yeni kararı "Bu kısıtlamaları ciddiye almamak son derece büyük bir sorumsuzluktur" diye yorumladi. Strobl, bu yasakları göz ardı etmemenin cezasının 25000€ para veya uzun yıllar hapis cezası olacağını söyledi. Rheinland-Pfalz eyaleti de kamu hayatını kısıtlayacaktır. Eyalet hükümeti, restoranları kapama ve 5 kişden fazla olan toplantıları yasakladı.

Ayrıca Baden-Württemberg eyaletinde tüm berber ve kuaförlerin kapatılacağını açıklandı. Mannheim'de hangi mağazaların açık veya kapalı olduğunu, bu sayfada öğrenebilirsiniz: Yeni Kararlar

Mannheim belediyesi kreşlerin mecburi kapanışından dolayı nisan ayındaki aylık ödemeleri almayacaklarını duyurdu. Buna göre Almanya’nın nisan ayı için tek tip uygulama düzenleneceği bildirildi. Kesin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Baden-Württemberg eyaleti koronavirüsü sebebiyle bütün okul bitirme sınavlarını erteledi. Bu haberi cuma günü eğitim bakanlığı duyurdu. Okul bitirme sınavları 18 mayıs 2020 ve sonrasına ertelendi. Eğitim derneği (VBE) bu istisnai koronavirüsü durumundan dolayı eğitimde ertelenmelerin devam edebileceğini söyledi. VBE müdürü Gerhard Brand, eğitim öğretim döneminin paskalya tatili (Osterferien) sonrası devam edip edemeyeceginden emin olmadıklarını bildirdi.

Başbakanlık şefi Helge Braun Cumartesi gününün, koronavirüsü yüzünden doğacak olan olası sokağa çıkma yasağı için, kritik gün olduğunu belirtti. “Biz haftasonu halkın aldığı önlemlerini gözlemleyeceğiz. Kararlar için özellikle Cumartesi günü dikkate alınacak.” diye konuştu. Çünkü o gün insanların geleneksel olarak buluşmak için randevulaştığı gün olduğu belirtildi. Bavyera eyalet bakanı Markus Söder cumartesi itibariyle eyaletten çıkış yasağı uygulayacağını bildirdi. Evden çıkmak sadece önemli/acil durumlarda gerçekleşebilecek. Örnegin doktor veya eczane ziyaretleri gibi. Gastronomi sektörü de komple kapalı kalacaktır. Freiburg umuma açık yerleri insanların ziyaretlerine kapattı.

+++ 19.3.2020

Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısı 15 000’i aştı. Baden-Württemberg eyaletinde 2000 kişi, Mannheim’de ise 80’den fazla insan enfekte oldu. Sars-CoV-2 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi (son güncelleme 19.03) 11’i Baden-Württemberg eyaletinde yaşamını yitirdi (son güncelleme 18.03).

Baden-Württemberg’in Başbakanı Winfried Kretschmann perşembe günü tüm eyalet için çıkış yasağı tehdidinde bulundu. Insanlarin durumu yeterince ciddi almadıgını belirtti. Sosyal temaslardan ve özellikle insan topluluğundan kaçınılmalıdır – bunu bir kez daha vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşamki TV konuşmasında halktan virüsün yayılmasını engellemek için mümkün olduğunca sosyal temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. (Sosyal mesafe nedir?) Kısaca: Evde kalınız, düğün veya nişan gibi kutlamaları iptal ediniz ve şimdilik arkadaşlaranız ile buluşmaktan kaçınınız. Dışarıda ve içerde diğer insanlarlar ve sizin aranizda 1 -2 metre mesafe bulunsun, uzaktan selam veriniz.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) başkanı Lothar Wieler’in carşamba günü yaptığı açıklamaya göre, insanlar bu sosyal mesafeyi en hızlı şekilde uygulamazsa, Haziran ayında Almanya'da enfekte sayısı 10 milyona çikabilir.

Heidelberg belediyesi perşembe günü koronavirüsünün yayılmasını önlemek için önemli bir yasal karar aldi: Herhangi bir amaç için toplanmış olan ve beş kişinin üzerindeki buluşmalar belediye tarafından an itibariyle yasaklanmıştır.