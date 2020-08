Ludwigshafen.In der Mannheimer Straße in Ludwigshafen ist am Sonntagmorgen, gegen 5.50 Uhr, ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt worden. Nach Angaben der Polizei entstand durch das Feuer auch an einem danebenstehenden Container ein Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.