Mannheim.Lieder, die das Herz berühren, gepaart mit einer außergewöhnlichen Stimme, dazu eine Bühnenshow voller Effekte: Andrea Berg gilt nicht umsonst als Königin des Schlager. Mit ihrer „Mosaik“-Tour ist die 53-Jährige am Samstagabend auch in Mannheim zu Gast. In der SAP Arena präsentiert die Sängerin rund zweieinhalb Stunden lang neue Songs sowie eine Auswahl ihrer früheren Hits, die die rund 6000

...