Angriff vor Mannheimer Hotel: Prozessbeginn im April

Zu dem Angriff kam es vor dem Mannheimer Dorint-Hotel im Sommer 2015. © Bild: imo

Am 1. April beginnt am Mannheimer Landgericht der Prozess gegen einen Mann, der im Sommer 2015 vor dem Dorint-Hotel einen 68-Jährigen niedergeschlagen haben soll. Das Opfer starb wenige Wochen später an den Folgen der Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den damals 28-Jährigen erhoben.

Der Anklageschrift nach waren die beiden Männer zusammengestoßen. Dabei war das Mobiltelefon des Jüngeren heruntergefallen. Es kam zur verbalen Auseinandersetzung. Daraufhin sei der Täter auf sein Opfer zugerannt und habe ihm mit der rechten Faust heftig ins Gesicht geschlagen. Der Ältere sei zu Boden gestürzt und mit dem Kopf auf dem Gehweg aufgeschlagen. Dabei habe er erhebliche Verletzungen am linken Augapfel sowie multiple Gesichtsfrakturen erlitten. Infolge des Sturzes sei es zu einer Hirnblutung gekommen. Wenige Tage nach dem Vorfall verlor der Mann das Bewusstsein, eineinhalb Monate später starb er infolge einer Lungenentzündung.

Der mutmaßliche Täter hatte sich freiwillig bei der Polizei gemeldet, nachdem im Herbst 2016 in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ nach dem Täter gefahndet worden war. Durch die Ausstrahlung sei er erst auf die schweren Folgen des Vorfalls aufmerksam geworden, habe daraufhin mit seiner Familie gesprochen und sei dann zu dem Entschluss gekommen, sich zu stellen, so beschrieb es die Staatsanwaltschaft.

Vier weitere Verhandlungstermine sind angesetzt.