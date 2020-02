AnnenMayKantereit in der SAP Arena: 10000 Fans hängen Sänger Henning May an den Lippen

Mannheim.Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus mag sich noch so sehr ausbreiten - die Anziehungskraft der Kölner Band AnnenMayKantereit ist größer. Beim seit Monaten ausverkauften Konzert des Quartetts in der Mannheimer SAP Arena ist jedenfalls kaum ein Platz leergeblieben.

10000 Fans lassen sich vom Tempo des ersten Songs "Marie" nur zu gern mitreißen, bilden einen textsicheren Publikumschor und hängen Sänger Henning May regelrecht an den Lippen. Dessen erstaunliche tiefe, scheinbar lebensgegerbte Stimme fasziniert, seit sich die einstige Schülerband vor fünf Jahren aufgemacht hat, mit kleinen Konzerten die Konzertrepublik zu erobern.

Nach Halle 02, Sound Of The Forest, Alter Feuerwache und zuletzt einem durchschlagenden Überraschungsauftritt beim Maifeld Derby sind die gelernten Straßenmusiker nun in der größten Halle der Region angekommen - und bestehen mit Leichtigkeit. Angesichts der Größe der SAP Arena ist eine etwas massivere Bühnenshow unumgänglich, wirklich nötig ist sie nicht - zu eindrucksvoll ist die Wechselwirkung zwischen Zuhörern und Musikern, bei denen neben zahlreichen Fanfavoriten auch mehrere unveröffentlichte Lieder auf dem Programm stehen.