Ansturm auf Rheinstrand sorgt für Ärger und Nachspiel

Ludwigshafen.Der massive Ansturm auf den Rheinstrand am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen hat für viel Ärger gesorgt – und hat ein Nachspiel am Mittwochabend im Ortsbeirat Süd. Vielfach seien Corona-Abstandsregelungen missachtet und Unmengen an Müll hinterlassen worden, sagt Ortsvorsteher Christoph Heller. Deshalb will er die Problematik im Ortsbeirat thematisieren und drängt auf Abhilfe. Am Mittwochmittag (Bild) herrschten indes Corona-konforme Zustände am Rheinstrand. Weiterer Bericht folgt am Donnerstag.