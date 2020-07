Antisemitismusbeauftragter zu Verschwörungsmythen: „Wir müssen zeigen, dass wir das nicht akzeptieren“

Mannheim.In dem selben rasanten Tempo, in dem das Coronavirus seinen Seuchenzug um die Welt angetreten hat, haben sich Verschwörungsmythen verbreitet. Dunkle Mächte griffen nach der Weltherrschaft, das Virus sei ein Komplott der Eliten und immer mit dabei: die Juden. Sie stehen seit Jahrhunderten unter Verdacht, für das Übel in der Welt verantwortlich zu sein – so auch jetzt in der Corona-Pandemie. „Wie kommen die da drauf?“, fragt Stefan Fulst-Blei, SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat, die Zuhörer, die am Montagabend auf dem Mannheimer Marktplatz zusammengekommen sind.

Die SPD Mannheim hat unter dem Titel „Antisemitismus und Verschwörungsmythen“ zu einem Dialog eingeladen, Gesprächspartner von Fulst-Blei ist der Antisemitismus-Beauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blum. Der stellt gleich zu Beginn klar, dass er lieber von Verschwörungsmythen spricht. „Der Begriff Verschwörungstheorien erweckt den Eindruck, als würde hier wissenschaftlich argumentiert werden.“ Zugleich betont er, dass viele dieser Mythen uralt seien, nun in der Krise lebten sie wieder auf. Denn: „Die Menschen wollen ein Feindbild, sie wollen einen zum Beschuldigen.“ Also haben die Juden das Virus nach Wuhan gebracht, um die Bevölkerung zu dezimieren und die Weltherrschaft an sich zu reißen.

Dass dies „kompletter Unsinn“ ist, wie Fulst-Blei sagt, hindert dennoch viele nicht daran ihn zu glauben. „Der Hass bildet sich im Internet“, warnt Blume. Über soziale Netzwerke und in Internet-Foren peitschten sich die Anhänger von Verschwörungsfantasien gegenseitig hoch. „Die bewegen sich nur noch in ihrer Medienblase und finden das irgendwann normal.“ Besondere Sorge bereite ihm der libertäre Antisemitismus, eine neuere Form des Antisemitismus, dessen Anhänger sich auf freiheitliche Werte berufen, die durch eine große Verschwörung bedroht würden. „Die Menschen verstehen sich als liberal, tatsächlich verhöhnen sie aber die echten Opfer des Holocaust, indem sie sich selbst als Opfer darstellen.“

Bei den Protesten gegen Corona-Beschränkungen etwa hefteten sich Demonstranten gelbe Sterne mit der Aufschrift „nicht geimpft“ an oder hielten Plakate „Endlösung der Corona-Frage“ hoch. Eine gefährliche Verharmlosung, ein Tabubruch. Blume, der darauf verweist, dass die Zahl antisemitischer Straftaten allein in Baden-Württemberg zwischen 2017 und 2018 um rund 30 Prozent gestiegen sei, rief die Zuhörer deshalb auf, wachsam zu sein: „Wir alle sind gefordert, wir müssen zeigen, dass wir das nicht akzeptieren.“ Denn Antisemitismus bedrohe nicht nur die Juden, sondern die Gesellschaft insgesamt.

Einen der Zuhörer stellt das nicht zufrieden, er will wissen, was denn der Staat tun könne, tun müsse. Blumes Antwort: „Ich will kein Wahrheitsministerium, das festlegt, was ist erlaubte Meinung und was ist nicht erlaubte Meinung. Aber eine Beleidigung oder eine Bedrohung ist keine Meinungsäußerung mehr, bei strafrechtlichen Inhalten muss die Staatsanwaltschaft kommen.“

Dass sie das nicht immer tut, zeigte sich im Fall der Wahlplakate der Partei Die Rechte, die im vergangenen Jahr im Rahmen des Wahlkampfes für Europa- und Kommunalwahlen in mehreren Städten in Baden-Württemberg aufgehängt worden waren. Auf ihnen standen Sprüche wie „Israel ist unser Unglück“ oder „Wir hängen nicht nur Plakate“. Hier musste das Oberlandesgericht Karlsruhe erst die Staatsanwaltschaft Karlsruhe anweisen, Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufzunehmen. Zuvor hatte diese von der Einleitung eines Verfahrens abgesehen.

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch, der ebenfalls zur Veranstaltung auf den Marktplatz gekommen war, begrüßt die Aufnahme von Ermittlungen, nennt es aber „bemerkenswert“, dass ein Gericht die Staatsanwaltschaft dazu auffordern muss. Zugleich betonte er wie zuvor Blume: „Wir müssen sagen: ‚Das lassen wir uns nicht gefallen.’“ Aussagen wie „Israel ist unser Unglück“ seien nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Antisemitismusbeauftragte Blume will trotz allem optimistisch bleiben. „Lassen Sie uns an den Traum glauben, dass eines Tages alle Menschen gleichberechtigt auf der Welt leben können.“