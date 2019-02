Anwalt sieht mögliche Gefährdung für Angeklagten

Frankenthal.Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken, den Angeklagten im Frankenthaler Babymordprozess aus der Untersuchungshaft zu entlassen, will die Verteidigung mit der Justiz über eine mögliche Gefährdung ihres Mandanten sprechen. Zu befürchten sei, dass der 35-Jährige nun angefeindet werden könne, sagte Anwalt Alexander Klein am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim Landgericht Frankenthal an Verhandlungstagen einfach durch den Haupteingang gehen kann."

Er gehe davon aus, dass der 35-Jährige bereits auf freiem Fuß ist. "Für ihn ist das Ganze wohl etwas unwirklich, seine Freiheit (nach zweieinhalbjähriger Untersuchungshaft) wiedererlangt zu haben", sagte Klein. Er nannte die Entscheidung "nicht überraschend". "Das Oberlandesgericht hat sich an die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts gehalten", meinte der Strafverteidiger.

Die Karlsruher Richter hatten unter anderem eine äußerst geringe Verhandlungsdichte beim Landgericht kritisiert. Die am Donnerstag vom Oberlandesgericht verfügte Entlassung aus der Untersuchungshaft hat nichts mit der Frage zu tun, ob der 35-Jährige bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe erhält oder nicht. Der Angeklagte soll 2016 seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und getötet haben. Neben Mord wird dem Deutschen versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vorgeworfen.