Apache 207 doch auf Tournee

Mannheim.Apache 207 hatte seine ausverkaufte Arena-Tournee inklusive dem Konzert Anfang Mai in der Mannheimer SAP Arena eigentlich komplett abgesagt. Jetzt gibt es aber doch wieder Termine: Laut saparena.de wird das Heimspiel des Ludwigshafeners am Samstag, 13. Februar 2021, nachgeholt. Da seine erste Tournee binnen Minuten ausverkauft war, ist beim Vorverkauf Tempo gefragt: Er soll am heutigen Freitag um 16 Uhr über CTS Eventim starten. Pro Person werden maximal vier Tickets für die Tour abgegeben. Die SAP Arena ist für Apache dabei die letzte von elf Stationen, er beginnt am 7. Januar in der Kölner Lanxess Arena. Es folgen unter anderem Shows in Stuttgart (8. Januar) und Frankfurt (19.).