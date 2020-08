Mannheim.Aufgrund der großen Nachfrage spielt der Ludwigshafener Rapper Apache 207 am 14. Februar 2021 einen Zusatztermin in der Mannheimer SAP Arena. Das gab die SAP Arena am Montag bekannt. Der Vorverkauf für die Zusatzshow startete am Montag, 16 Uhr, über CTS Eventim. Es können pro Person maximal 4 Tickets für die Tour erworben werden.