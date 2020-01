Applaus für „Tatort“-Kommissarin Bagriacik bei Premiere von "Ellbogen" im Schauspielhaus

Mannheim.Mit herzlichem Applaus feierte das Mannheimer Publikum im Schauspielhaus des Nationaltheaters die Premiere „Ellbogen“. Schauspielerin und (Kieler) „Tatort“-Kommissrain Almila Bagriacik spielt darin die Hauptrolle einer jungen Berliner Türkin gemeinsam mit zwei Kolleginnen vom Nationaltheater-Ensemble. Regisseurin Selen Kara hat den Roman von Autorin Fatma Aydemir in einer eigenen Fassung auf die Bühne gebracht. Träume von einem besseren, freieren Leben bringen die Teenagerin Hazal in den Tagen vor ihrem ersehnten 18. Geburtstag in große Schwierigkeiten. Zwei Stunden dauert die launige, aber schnell traurige Geschichte, in der auch ein Student zu Tode kommt. Hazal, deren inneren Konflikte auf drei Schauspielerinnen verteilt sind, flieht nach Istanbul, aber dort ist nichts besser...