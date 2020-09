Arbeiten an Wasserleitung - Übergang an RNV-Linie gesperrt

Edingen-Neckarhausen.Der Bahnübergang der RNV-Linie 5 in Edingen (Grenzhöfer Straße, K 4141) muss eine Woche lang voll gesperrt werden. Das teilt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen mit. Grund sind dringende Arbeiten an einer Wasserleitung unmittelbar vor dem Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße. Der Bahnübergang ist für Fußgänger und Fahrzeuge aller Art geschlossen.

Die Bauarbeiten beginnen am heutigen Montag, 7. September, und dauern bis Freitag, 11. September. Die Bauunternehmung Walter Sailer ist mit den Tiefbauarbeiten beauftragt. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, ist eine Umleitungsstrecke über die Grenzhöfer Straße zum Grenzhof ausgeschildert. Fußgänger müssen die Bahnunterführung in der Gartenstraße nutzen, die sich rund 150 Meter nordwestlich des Übergangs befindet. Auf beiden Seiten des Bahnübergangs werden entsprechende Schilder für Fußgänger darauf hinweisen.

Holger Schlüter vom Bau- und Umweltamt bittet darum, der Beschilderung der neuen Verkehrsführung zu folgen: „Für Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf bitten wir um Verständnis.“ Für Fragen ist das Bau- und Umweltamt unter Telefon 06203/80 81 40, erreichbar.