Arbeiter stürzt von Gerüst und verletzt sich schwer

Viernheim.Ein 56-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstagmorgen in Viernheim von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann gegen 8.50 Uhr auf einer Baustelle "In den Brückengärten", nach ersten Erkenntnissen stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein Teil des Baugerüsts ein. Der 56-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens wurde das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert.