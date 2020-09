Arbeiter von Rolltor lebensgefährlich verletzt

Stutensee.Ein 21-Jähriger ist in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) von der Rolle eines Rolltors lebensgefährlich verletzt worden. Die Rolle hat ein Gewicht von 260 Kilogramm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der junge Arbeiter hatte zuvor in einer Halle Bauteile auf einen Lastwagen geladen. Als er den Lkw am Montag aus der Halle gefahren hatte, wollte er das Rolltor schließen. Dabei löste sich demnach die Aufhängerolle des Tores und begrub den Mann unter sich. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht den Vorfall.