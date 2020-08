Armutsgefahr in Hessen weiter überdurchschnittlich hoch

Wiesbaden.Die Armutsgefahr in Hessen ist auch im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch gewesen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, waren 16,1 Prozent der Menschen von Armut bedroht und damit 0,3 Prozentpunkte mehr als 2018. Als Haupt-Risikofaktor erwies sich die Arbeitslosigkeit. Auch Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund seien einem überdurchschnittlich hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Insgesamt habe Hessen das zweite Jahr in Folge etwas über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Im Vergleich der deutschen Großstädte stieg das Armutsrisiko in Hessens größter Stadt Frankfurt überdurchschnittlich an.